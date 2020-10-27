Ракета разорвалась в сантиметрах от съемочной группы Euronews в Карабахе

Съемочная группа телеканала Euronews сняла на видео, как едва не попала под ракетный обстрел в Нагорном Карабахе. В сюжете канала видно, что ракета пролетела в сантиметрах от машины, в которой находились журналисты, и разорвалась неподалеку. Ролик публикует Telegram-канал RT.

«Повезло так повезло! Съемочная группа Euronews в Карабахе едва не сняла свою гибель. Ракета ПТУРа прошла чуть выше машины. Взрыв раздался позади, слегка повредив машину. В брониках родились», — описали ситуацию в RT.

Ранее 27 октября помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев обвинил в обстреле журналистов Euronews вооруженные силы Армении. По его словам, инцидент произошел неподалеку от села Талыш. Ракета была выпущена из противотанкового ракетного комплекса «Корнет».

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Договоренность между Азербайджаном и Арменией была достигнута при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Попытка Баку вернуть регион силой обернулась началом войны. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика заключили перемирие.