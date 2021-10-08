Напавшему на полицию и убившему семью в Воронежской области предъявили обвинение

Следователи предъявили обвинение жителю Воронежской области Виктору Мирскому в убийстве трех человек и нападении на отдел полиции в Лисках. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Ему инкриминируется три статьи УК РФ 105 («Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего»), 317 («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов») и 222.1 УК РФ («Незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ»).

По данным следствия, 16 сентября 2021 года Мирской в ходе бытового конфликта совершил убийство знакомой семьи из трех человек в селе Волчанское Воронежской области. Затем он прибыл к ОМВД по Лискинскому району и подорвал входную дверь, ранив сотрудника. При задержании Мирской оказал сопротивление, был ранен и госпитализирован.

В настоящее время мужчина все еще находится в больнице, но его состояние здоровья позволяет проводить с ним следственные действия. Следователи допросили Мирского, и он признал свою вину полностью.

6 октября сообщалось, что Мирской вышел из комы.