Убийца семьи из Воронежской области собирался устроить побоище во время похорон

Подозреваемый в нападении на отдел полиции в Лисках Воронежской области и расправе над женщиной и двумя детьми Виктор Мирский собирался устроить побоище на похоронах убитых. Об этом в субботу, 18 сентября, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, Мирский планировал устроить на кладбище расстрел родственников убитой им 59-летней Гулистан Ибрагимовой и двоих ее детей. Он регулярно тренировался и даже оборудовал тир с мишенями и манекенами в заброшенном доме. При осмотре оперативники заметили, что все выстрелы Мирский проводил исключительно в мишени, расположенные в районе головы и сердца.

Местные жители подозревают, что Мирский несколько месяцев готовился к своим преступлениям. Незадолго до убийства семьи Ибрагимовых он продал весь свой скот. Родственники убийцы уже отказались от него, а сестра Мирского пообещала отдать трактор, землю и дом брата родственникам погибших.

Утром в четверг, 16 сентября, в городе Лиски вооруженный и одетый в военную форму и бронежилет Виктор Мирский подъехал к зданию ОМВД и открыл огонь. Спустя некоторое время ему удалось проникнуть в здание и привести там в действие взрывное устройство.

Позже выяснилось, что до нападения на отделение полиции преступник убил 59-летнюю Гулистан Ибрагимову и двоих ее детей из-за бытового конфликта.

Россиянин был пойман на территории Подгоренского района Воронежской области. Он пытался оказать сопротивление и вырваться из оцепления, но был ранен по касательной в голову.