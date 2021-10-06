Подорвавший отдел МВД в Лисках и застреливший фермершу россиянин вышел из комы

Житель Воронежской области Виктор Мирской, подозреваемый в убийстве семьи фермеров и нападении на отдел полиции в Лисках, вышел из комы и дал первые показания следователям. Об этом изданию «МОЕ!» сообщил источник из правоохранительных органов.

По его словам, мужчина все еще находится в тяжелом состоянии, но его допросили. Мирской объяснил нападение на отдел МВД и его подрыв тем, что «полицейским из Лисок слишком красиво живется», отказавшись от дальнейших пояснений.

С фермершей и ее детьми россиянин расправился из-за коровы. Мужчина решил отомстить и застрелить их потому, что они не сдержали свое обещание и пустили животное на мясо.

Психическое состояние подозреваемого пока не определено, ему еще предстоит пройти обследование.

По версии следствия, ранним утром 16 сентября Мирской убил знакомую 59-летнюю женщину и двоих детей в возрасте 19 и 5 лет. Затем он поехал в город Лиски к ОМВД и взорвал вход в здание. При этом один полицейский получил ранение — небольшой осколок попал ему в голень.

Россиянин был пойман 18 сентября на территории Подгоренского района Воронежской области. Он пытался оказать сопротивление и вырваться из оцепления, но был ранен в голову. 2 октября стало известно, что Мирской впал в кому.