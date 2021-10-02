Убийца семьи из Воронежской области впал в кому

Напавший на отдел полиции в Лисках Воронежской области Виктор Мирской находится в коме

Подозреваемый в нападении на отдел полиции в Лисках Воронежской области и расправе над женщиной и двумя детьми Виктор Мирской находится в коме. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, медики оценивают состояние мужчины как крайне тяжелое и делают неблагоприятный прогноз.

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По версии Следственного комитета России, ранним утром 16 сентября Мирской убил знакомую 59-летнюю женщину и двоих детей (19 и 5 лет). Причиной стала месть из-за бытового конфликта. Затем он поехал в город Лиски к ОМВД и взорвал вход в здание. При этом один полицейский получил ранение — небольшой осколок попал ему в голень.

Россиянин был пойман на территории Подгоренского района Воронежской области. Он пытался оказать сопротивление и вырваться из оцепления, но был ранен по касательной в голову.

Позже источник РЕН ТВ сообщил, что у Мирского был конфликт с убитой семьей из-за коровы. По его словам, фермеры решили забить животное, которое арендовали у мужчины, а деньги за скот отдавать не захотели. При этом семья утверждала, что купила корову у Мирского. «Кроме того, на ситуацию наложились личные проблемы: у мужчины умерла мать, а вскоре от него ушла жена», — добавил источник.