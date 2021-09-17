Опубликовано фото с арсеналом оружия напавшего на отдел полиции в Лисках

У подозреваемого в убийстве и нападении на отдел полиции в Лисках изъяли арсенал оружия

В сети появилась фотография арсенала оружия, изъятого у Виктора Мирского, задержанного по подозрению в тройном убийстве и нападении на отдел полиции в Лисках Воронежской области. Кадр опубликовал Telegram-канал Mash.

На снимке видны охотничий карабин «Тигр», гладкоствольное полуавтоматическое ружье «Вепрь-12», пневматическая винтовка «Байкал», оптический прицел, глушитель, магазины для оружия, гранаты и сотни патронов различных калибров.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в тройном убийстве и нападении на отдел полиции в Лисках задержали в результате погони со стрельбой. Силовики предупредили Мирского, что будут стрелять, если он не остановит машину, но подозреваемый отказался подчиниться. Тогда полицейские открыли огонь из табельного оружия. Подозреваемый получил ранение и был госпитализирован.

По данным Следственного комитета России, ранним утром 16 сентября житель Волчанского убил знакомую 59-летнюю женщину и двоих детей (19 и 5 лет). Причиной стала месть из-за бытового конфликта. Затем он поехал в Лиски к ОМВД и взорвал вход в здание. При этом один полицейский получил ранение — небольшой осколок попал ему в голень.