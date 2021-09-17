Восстановлена картина поимки напавшего на отдел полиции в Лисках

Полицейские устроили погоню со стрельбой за напавшим на отдел МВД в Лисках

Сотрудники правоохранительных органов в результате погони со стрельбой задержали подозреваемого в тройном убийстве и нападении на отдел полиции в Лисках. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах, восстановив картину произошедшего.

По его словам, оперативники заметили машину предполагаемого преступника, попытались его остановить, но он начал уходить от правоохранителей. Во время погони, в которой участвовали четыре экипажа ДПС, силовики предупредили его, что будут стрелять, если он не остановит машину. Подозреваемый отказался выполнять требования полицейских. Они открыли огонь из табельного оружия, чтобы помешать мужчине скрыться.

В итоге служебный автомобиль загнал машину с подозреваемым в поле, там ему перекрыли дорогу и вынудили остановиться.

У подозреваемого ранение головы. Он госпитализирован.

Источник также рассказал об итогах обыска в частном доме подозреваемого в селе Волчанское. Там найдены комплектующие к нескольким самодельным взрывным устройствам. Продолжается разминирование дома. Следователи предполагают, что мужчина может быть причастен и к другим преступлениям.

Ранее 17 сентября сообщалось, что 52-летний житель Воронежской области Виктор Мирский был задержан у села Студенок. По данным Следственного комитета России, ранним утром 16 сентября он убил знакомую 59-летнюю женщину и двоих детей (19 и 5 лет). Причиной стала месть из-за бытового конфликта. Затем он поехал в Лиски к ОМВД и взорвал вход в здание. При этом один полицейский получил ранение — небольшой осколок попал ему в голень.