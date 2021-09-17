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МВД показало фотографию с задержания напавшего на отдел полиции в Лисках

Появился кадр с задержанным за тройное убийство и нападение на отдел полиции в Лисках
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Фото: телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти.»

Появилась фотография с задержания напавшего на отдел полиции в Лисках. Снимок, показанный МВД, опубликовал Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

На кадре — сам задержанный, лежащий на земле в наручниках, и автомобиль, на котором преступник пытался скрыться.

Ранее сообщалось, что следователи раскрыли личность подозреваемого в тройном убийстве и нападении на отдел полиции в Лисках Воронежской области. По словам официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, задержанный — 52-летний житель села Волчанское Виктор Мирский. Во время спецоперации он оказал вооруженное сопротивление полицейским и был ранен. Ему оказали медицинскую помощь.

По версии следствия, ранним утром 16 сентября житель Волчанского убил знакомую 59-летнюю женщину и двоих детей (19 и 5 лет). Причиной стала месть из-за бытового конфликта. Затем он поехал в Лиски к ОМВД и взорвал вход в здание. При этом один полицейский получил ранение — небольшой осколок попал ему в голень.

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