Следствие раскрыло личность напавшего на отдел полиции в Лисках

СКР: по подозрению в убийстве и нападении на отдел МВД задержан житель села Волчанское

Следственный комитет России раскрыл личность подозреваемого в тройном убийстве и нападении на отдел полиции в Лисках Воронежской области. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

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По ее словам, в ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий задержан житель села Волчанское Виктор Мирский. Во время спецоперации он оказал вооруженное сопротивление, но был обезоружен сотрудниками полиции. Подозреваемый получил ранение, ему предоставлена медицинская помощь. Следователи продолжают обыск в его доме.

В МВД уточнили, что задержанному 52 года. Полицейским пришлось применить табельное оружие. Подозреваемого заметили сотрудники ДПС и уголовного розыска.

По данным Следственного комитета России, ранним утром 16 сентября житель Волчанского убил знакомую 59-летнюю женщину и двоих детей (19 и 5 лет). Причиной стала месть из-за бытового конфликта. Затем он поехал в Лиски к ОМВД и взорвал вход в здание. При этом один полицейский получил ранение — небольшой осколок попал ему в голень.