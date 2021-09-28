84-летний мужчина вступил в схватку с грабителями и убил одного из них

84-летний пенсионер из Уганды убил напавшего на него грабителя мачете

В Уганде в дом пенсионера ворвались грабители, однако хозяин дома вступил с ними в схватку и убил одного из нападавших. Об этом сообщает Daily Monitor.

Нападение случилось в деревне Нангада в Восточной области страны. Двое злоумышленников набросились на 84-летнего Джаливо Мулонго около восьми часов вечера, когда он вошел в свой дом. Однако пожилой мужчина начал отбиваться от грабителей с помощью мачете.

В результате один из нападавших скончался от «глубоких порезов на лбу и шее», а второму удалось скрыться. В погибшем опознали 26-летнего местного жителя. Мулонго тоже получил ранения и сейчас проходит лечение в районной больнице.

Сообщается, что грабители собирались отобрать у пенсионера 200 тысяч угандийских шиллингов (около четырех тысяч рублей), которые Мулонго получил по государственной программе социальной помощи гражданам старше 80 лет.

Представитель местных властей Франсис Мбоизи осудил нападение и заявил, что многие представители молодежи не желают честно трудиться и предпочитают совершать подобные преступления. Мбоизи призвал создавать народные дружины для предотвращения похожих инцидентов.

Ранее сообщалось, что пожилая жительница Великобритании русского происхождения отбилась от вломившегося в ее дом грабителя при помощи сабли. Оружие досталось британке от скончавшегося мужа.