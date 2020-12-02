Невиновный россиянин покончил с собой из-за убийств Поволжского маньяка

Россиянин Павел Шайахметов покончил с собой после обвинений в убийствах, совершенных Поволжским маньяком — жителем Казани Радиком Тагировым. Об этом сообщает «КП».

38-летнего Шайахметова судили в 2018 году за расправу над тремя женщинами. Обвинения ему зачитал лично прокурор Самарской области Константин Букреев. По версии следствия, Шайахметов убил ради наживы двух бабушек в Самаре и одну из города Ярцево в Смоленской области. Сразу после задержания в марте 2017 года мужчина дал признательные показания, но на суде через год от них отказался. На процессе Шайахметов заявил, что невиновен.

«На меня оказывали давление, психологическое и физическое, я был под действием препаратов. Мне их вкололи в каком-то подвале перед тем, как меня повезли в Следственный комитет», — заявил журналистам подсудимый. По его словам, все доказательства были сфальсифицированы.

«Меня сначала обвиняли, что я якобы являюсь каким-то маньяком, потом грабителем, наемным убийцей. Множество эпизодов на меня пытались повесить, и до сих пор это не прекращается. Мне пытаются еще и еще эпизоды какие-то прилепить, даже по тем местам, в которых я не был никогда в жизни», — заявил Шайахметов. На следующий день он покончил с собой в конвойном помещении суда.

1 декабря ФСБ задержала 38-летнего жителя Казани Радика Тагирова, который признался в убийствах 25 пенсионерок. Он заявил, что выслеживал жертв возле рынков и магазинов, провожал их до дома, а затем под видом сотрудника управляющей компании проникал в их квартиры и там душил. Затем он забирал ценности. Убийцу не могли поймать почти 10 лет. За информацию о Поволжском маньяке предлагалось вознаграждение в три миллиона рублей.