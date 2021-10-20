В Екатеринбурге проверят инцидент с удушением ребенка в детсаду

Полиция проведет проверку по факту инцидента в детском саду Екатеринбурга, где ребенок едва не задушил другого, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.

Проверка отделом полиции №5 пройдет на основании заявления от матери ребенка, подвергшегося удушению.

19 октября портал E1.ru сообщал, что следственный комитет опросит родителей детей и администрацию детского сада №55. Они определят степень нанесенного ребенку вреда, возможно возбуждение уголовного дела по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

По данным E1.ru, 15 октября воспитанник одной из групп детсада едва не задушил четырехлетнего мальчика. По записям с видеокамер следует, что ребенок подошел к пострадавшему со спины и стал обматывать его шею веревкой, стянув ее еще сильнее, когда тот стал кричать. Потасовка между детьми длилась около двух минут. Воспитателей в этот момент рядом не было.

Со слов матери пострадавшего, ребенку в больнице поставили диагноз «странгуляционная асфиксия», то есть механическое удушение, ему необходимо лечение.