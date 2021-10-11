В российском детском саду отравились 14 детей

В Ангарске в детском саду № 116 отравились 14 детей. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета (СК) по Иркутской области.

В ведомстве сообщили, что шестеро пострадавших обратились в больницу, у двух из них обнаружена норовирусная инфекция — их лечат в российском городе амбулаторно.

В следственном управлении СК начали проверку.

Ранее в Махачкале 16 детей госпитализировали из-за отравления неизвестным веществом. По данным Минобрнауки, несовершеннолетние были доставлены в больницу после распыления неизвестного вещества в школе группой старшеклассников. Всего пострадали 24 школьника.