В Улан-Удэ в детском саду обнаружили «нары»

В детском саду Улан-Удэ (Бурятия) заметили необычные кровати, вид которых возмутил пользователей социальных сетей. В комментариях под снимками россияне сравнили спальные места с «нарами». На пост во «ВКонтакте» обратило внимание издание «Байкал-Daily».
Анонимный пользователь обнаружил неудовлетворительные условия в детском саду «Хрусталик» в городском микрорайоне Стеклозавод и поделился фотографиями в соцсети. Некоторые люди выразили негодование. Кто-то подметил, что в бурятском детсаду условия хуже, чем в колонии, кто-то обозвал постельное белье «тряпьем» и посоветовал жителям города пожаловаться в прокуратуру.
Другие комментаторы сатирически отнеслись к увиденному. «Нормальные условия, спать можно. С детства нужно приучать к суровым условиям российской действительности», — написал один из пользователей. Однако нашлись и те, кто посоветовал недовольным условиями в государственном детсаду водить детей в частные учреждения.
Одна из подписчиц предположила, что руководство садика прибегло к такому решению из-за нехватки мест. «Все хотят получить путевку в детсад, но сады не резиновые, вот и пихают детей по 30 человек в одну группу», — посетовала женщина.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в России практически решена проблема нехватки мест в детсадах. «95-процентная доступность мест для детей от полутора до трех лет», — сообщил глава ведомства.