Минпросвещения оценило проблему очередей в детские сады России

Кравцов: дети от трех до семи лет обеспечены местами в детсад практически на 100 процентов

В России практически решена проблема с очередями в детские сады. Такую оценку дал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, его слова приводит ТАСС.

По словам министра, дети в возрасте от трех до семи лет практически на 100 процентов обеспечены местами в дошкольные учреждения.

«95-процентная доступность мест для детей от полутора до 3 лет», — завил Кравцов.

Также министр отметил, что для ликвидации очередей в России строятся новые детские сады. Кравцов вспомнил 90-е годы и подчеркнул, что ситуация, при которой здания детсадов «передаются в банки и в коммерческие структуры» никогда не будет допущена.

Ранее сообщалось, что в пяти российских регионах пройдет эксперимент по внедрению новой системы оплаты труда учителей. В рамках реформы власти установят порядок определения должностных окладов педагогов и составят перечни дополнительных выплат с размерами и условиями их назначения, на основе которых регионы будут формировать размер зарплат учителей.