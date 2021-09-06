Сбежавший из детсада ребенок отправился домой и прошел несколько километров

Во Владивостоке четырехлетний ребенок сбежал из детсада и прошел 4 километра

Во Владивостоке полицейские нашли четырехлетнего ребенка, который сбежал на прогулке из детского сада и самостоятельно прошел несколько километров. Об этом сообщает УМВД по Приморскому краю.

Воспитатели, недосчитавшись ребенка, сначала хотели найти его самостоятельно, но не смогли и обратились в полицию. Была составлена ориентировка, на поиски бросили все наряды.

В результате сотрудники Госавтоинспекции увидели идущего вдоль дороги малыша примерно в четырех километрах от детсада. Сотрудники полиции предположили, что ребенок шел в сторону дома. Беглеца передали родителям, он не пострадал.

Материалы проверки по данному происшествию переданы в Следственный комитет.

В 2019 году в Нижнем Тагиле шестилетний мальчик с особенностями развития сбежал из детского сада на игрушечной машине. Покинув садик, ребенок направился в сторону дороги. Возле ступенек аптеки на него обратили внимание прохожие, которые передали мальчика воспитательнице. Женщина обратилась в полицию. По версии прокуратуры, воспитательница не проконтролировала нахождение детей в саду.