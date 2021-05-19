В Москве мальчик с аутизмом сбежал из детского сада и упал в пруд

Мальчик с аутизмом сбежал из московского детского сада №338 и упал в пруд, его спас случайный прохожий. Об этом пишет «Подъем» в своем Telegram-канале .

По информации издания, свидетель происшествия вытащил ребенка из пруда возле Ивановского кладбища в километре от детского сада. В 15:30 он сообщил в полицию о ребенке, оставленном без присмотра. Воспитатели уверяли, что мальчик находится в детском саду.

«У него личный воспитатель — тьютор, который постоянно с ним должен быть, один человек был конкретно закреплен за ним», — рассказал отец мальчика Денис.

Мальчик посещает группу из 30 человек, в которой два воспитателя, один из них был прикреплен к мальчику с особенностями развития. После случившегося воспитателя уволили. Также отец ребенка сообщил, что это третий сбежавший воспитанник детского сада. Последний раз подобный случай произошел месяц назад в этой же группе.

Родители написали заявления в прокуратуру, Роспотребнадзор и другие ведомства с просьбой проверить детский сад и сменить руководство.

Директор школы №338 Мария Андрианова, откуда сбежал воспитанник дошкольной группы, объяснила РИА Новости, что мальчику удалось выйти вместе с кем-то из посетителей, а охранник подумал, что это его родители.

«В настоящее время администрация школы проводит служебное расследование, в ходе которого все виновные будут наказаны», — сказала она.

Ранее сообщалось, что трехлетний мальчик потерялся в лесу вблизи канадского города Кингстон, провинция Онтарио, и через трое суток нашелся живым.