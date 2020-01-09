Десятилетний ребенок попытался сбежать из Африки в Париж и умер

Сотрудники парижского аэропорта Руасси — Шарль де Голль нашли тело ребенка в отсеке шасси самолета. Об этом пишет «Би-би-си».

Самолет приземлился в Париж утром, 8 января, из города Абиджана, экономической столицы страны Кот д'Ивуар. Ребенку было около десяти лет. В аэропорту африканского города начата проверка в связи с нарушениями безопасности.

По данным СМИ, во Франции неоднократно обнаруживали нелегальных мигрантов, которые пытались сбежать в Европу, прячась в отсеках шасси самолетов. Многие из них умирали из-за переохлаждения или несовместимых с жизнью травмы в процессе полета. Большинство таких случаев происходили на рейсах из Африки.

В июле прошлого года сообщалось о рейсе самолета авиакомпании Kenya Airways, который выполнял рейс из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу. Житель южного района Лондона Ламбет обнаружил тело мужчины в своем саду. Как оказалось, оно выпало из отсека шасси, когда самолет готовился к посадке.

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