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Пассажиры самолета несколько часов просидели с трупом в салоне

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Пассажирам авиакомпании Air New Zealand пришлось провести два часа с трупом мужчины на борту самолета. Об этом сообщает Daily Mail.

Следовавший из Гонконга в Окленд лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту австралийского города Кэрнс после того, как на борту скончался один из пассажиров.  

Самолет приземлился, но в аэропорту оказалось недостаточно сотрудников, чтобы соединить лайнер с терминалом специальным «рукавом». В итоге медики воспользовались лестницей, чтобы попасть в самолет. Она оказалась слишком короткой, так что врачам пришлось подставлять под нее свои сумки с медицинскими инструментами. Вся процедура заняла около двух часов.

В результате, врачам все же удалось вытащить тело, а самолет продолжил полет в Окленд и приземлился в аэропорту назначения с задержкой в два часа.

В декабре 2018 года пассажирка венгерской авиакомпании Wizz Air скончалась на борту самолета, следовавшего из Милана в Кутаиси. Гражданке Грузии стало плохо во время полета, после чего самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Белграда для того, чтобы женщине оказали медицинскую помощь. Однако спасти жизнь пассажирки не удалось.

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