Из летящего над Лондоном самолета выпал труп

Житель южного района Лондона Ламбет обнаружил в своем саду труп, выпавший из самолета. Об этом сообщает Mirror.

Владелец сада, нашедший тело, сообщил об этом в полицию. Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке. Предполагается, что мужчина пытался нелегально без билета добраться из Кении в Великобританию.

Ранее сообщалось об отравлении угарным газом членов экипажа самолета, следовавшего из лондонского аэропорта Гэтвик на остров Тенерифе. Задымление в кабине Airbus A320-200 началось перед самой посадкой. Командир воздушного судна подал сигнал бедствия и ускорил снижение. Несколько бортпроводников были госпитализированы с симптомами гипоксии.

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