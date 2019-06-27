Несколько членов экипажа отравились угарным газом из-за задымления в самолете

Несколько членов экипажа отравились угарным газом, когда в самолете, следовавшем из лондонского аэропорта Гэтвик на остров Тенерифе, появилось задымление. Об этом сообщает Aviation Herald.

Инцидент произошел 23 июня, но известно о нем стало только сейчас. Кабина Airbus A320-200 заполнилась дымом незадолго посадки на Тенерифе. Командир воздушного судна подал сигнал бедствия и ускорил снижение. Несколько членов экипажа вынуждены были надеть кислородные маски.

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Спустя 25 минут самолет благополучно приземлился. Несколько бортпроводников были госпитализированы с симптомами гипоксии.

Airbus пробыл в аэропорту Тенерифе 29 часов, после чего вернулся в Англию, где его отправили на ремонт.

В апреле 2019 года самолет Як-42 авиакомпании Utair, выполнявший чартерный рейс Саратов — Сургут, прервал взлет из саратовского аэропорта из-за задымления в кабине пилота.

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