Дым в самолете вызвал панику и заставил пассажиров повыпрыгивать из лайнера

Самолет авиакомпании IndiGo, перевозивший 136 пассажиров, совершил экстренную посадку из-за задымления на борту. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел во время рейса авиалайнера A-320neo, следовавшего из города Джайпур (Индия) в Калькутту — столицу индийского штата Западная Бенгалия. На видео, снятом одним из очевидцев, видно, как 136 пассажиров оказываются в плотном дыму. Пилоты предупредили Управление воздушного движения, что все пассажиры на борту находятся в опасности.
Затем самолет совершил экстренную посадку в Калькутте, где сотрудники аэропорта эвакуировали пассажиров по надувным трапам.
Представитель авиакомпании Indio подтвердил, что аварийная ситуация была вызвана задымлением на борту самолета. На данный момент Бюро по расследованию авиационных происшествий разбирается в причинах произошедшего.
В ноябре следователи начали проверку по аварийной посадке в красноярском аэропорту Емельяново пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании NordStar с трещиной в лобовом стекле. Командир воздушного судна, летевшего из Новосибирска в китайский город Санья, после взлета обнаружил трещину, которая возникла в процессе полета.