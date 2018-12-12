Дым в самолете вызвал панику и заставил пассажиров повыпрыгивать из лайнера

dailymail.co.uk

Самолет авиакомпании IndiGo, перевозивший 136 пассажиров, совершил экстренную посадку из-за задымления на борту. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел во время рейса авиалайнера A-320neo, следовавшего из города Джайпур (Индия) в Калькутту — столицу индийского штата Западная Бенгалия. На видео, снятом одним из очевидцев, видно, как 136 пассажиров оказываются в плотном дыму. Пилоты предупредили Управление воздушного движения, что все пассажиры на борту находятся в опасности.

Затем самолет совершил экстренную посадку в Калькутте, где сотрудники аэропорта эвакуировали пассажиров по надувным трапам.

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Представитель авиакомпании Indio подтвердил, что аварийная ситуация была вызвана задымлением на борту самолета. На данный момент Бюро по расследованию авиационных происшествий разбирается в причинах произошедшего.

В ноябре следователи начали проверку по аварийной посадке в красноярском аэропорту Емельяново пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании NordStar с трещиной в лобовом стекле. Командир воздушного судна, летевшего из Новосибирска в китайский город Санья, после взлета обнаружил трещину, которая возникла в процессе полета.

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