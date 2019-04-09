Российский самолет прервал взлет из-за задымления в кабине пилота

Самолет Як-42 авиакомпании Utair, выполнявший чартерный рейс Саратов — Сургут, прервал взлет из саратовского аэропорта из-за задымления в кабине пилота. Об этом сообщает ТАСС.

Дым появился в тот момент, когда самолет находился на взлетной полосе. Пилоты приняли решение отменить взлет, после чего воздушное судно отправилось на стоянку.

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Находившиеся на борту 99 пассажиров были эвакуированы в аэровокзал. Никто из них и шести членов экипажа не пострадал. Сейчас они ожидают резервный борт. Аэропорт Саратова работает в штатном режиме, все вылеты осуществляются по расписанию.

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В декабре 2018 года самолет авиакомпании IndiGo, перевозивший 136 пассажиров, совершил экстренную посадку из-за задымления на борту. Инцидент произошел во время рейса авиалайнера A-320neo, следовавшего из города Джайпур (Индия) в Калькутту — столицу индийского штата Западная Бенгалия.

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