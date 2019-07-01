Взрыв колеса пассажирского самолета привел к аварийной посадке

Пассажирский самолет чартерной болгарской авиакомпании Electra Air совершил аварийную посадку в Тель-Авиве из-за взорвавшегося колеса. Об этом сообщает Daily Mail.

Лайнер Boeing 737, следовавший из Кельна, Германия, перевозил на борту 152 пассажира. Перед приземлением в аэропорту имени Бен-Гуриона пилоты самолета вырабатывали топливо над Средиземным морем, чтобы минимизировать риск взрыва.

Сотни сотрудников скорой помощи встретили лайнер на аэродроме. Как сообщает издание The Times of Israel, сейчас пожарные осматривают поврежденный Boeing 737, а спасатели общаются с пассажирами, пережившими шок.

В июне самолет Airbus A319 американской авиакомпании United Airlines, вылетевший из Хьюстона, совершил экстренную посадку в аэропорту Ньюарка, штат Нью-Джерси. Причиной посадки стало пробитое шасси. Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов. Информации о пострадавших пока нет.

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