Пробитое шасси самолета привело к экстренной посадке и эвакуации пассажиров

Самолет Airbus A319 американской авиакомпании United Airlines, вылетевший из Хьюстона, совершил экстренную посадку в аэропорту Ньюарка, штат Нью-Джерси. Об этом в субботу, 29 июня, сообщает CNN.

По информации Telegram-канала «Авиадиспетчер», причиной посадки стало пробитое шасси. Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов. Информации о пострадавших пока нет.

«В течение 10 минут после взлета мы не набирали высоту, а просто кружили над северным Нью-Джерси, никуда не направляясь. А потом мы сели в Ньюарке», — прокомментировал один из пассажиров Джон Меррэй.

В результате инцидента аэропорт временно закрылся, однако в настоящий момент возобновил работу.

В июне пассажирский самолет авиакомпании Air India совершил экстренную посадку в лондонском аэропорту Станстед из-за сообщения о бомбе. Лайнер следовал рейсом AI191 из Мумбая, Индия, в Ньюарк, США. Во время снижения лайнер сопровождали истребители «Тайфун».

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