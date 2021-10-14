Четырехлетнему ребенку оторвало палец на сломанной карусели под Петербургом

В Ленобласти четырехлетний мальчик лишился пальца во время катания на сломанной карусели

В городе Кудрово Ленинградской области четырехлетний мальчик лишился пальца во время катания на сломанной карусели в детском саду. Видео с неисправным аттракционом публикует РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, палец ребенка попал в незащищенный приводной механизм аттракциона. В больницу пострадавшего доставили только через пять часов. Ехавшие из Санкт-Петербурга врачи попали в пробку, а медпункт в детсаду не работал.

После осмотра родителям мальчика сообщили, что остатки оторванного пальца придется ампутировать.

По данным РЕН ТВ, руководство детсада якобы оказывало давление на родителей мальчика и убеждало их не заявлять о случившемся в полицию. Неисправный аттракцион начали ремонтировать.

По факту случившегося организована доследственная проверка.

Ранее в Петербурге девятилетняя девочка попала в больницу с разрывом внутренних органов после катания на картинге в торговом центре. Во время катания школьница ударилась о защитные блоки на площадке.