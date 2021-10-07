Пятилетнюю россиянку насмерть задавило качелями на новой детской площадке

На Ямале пятилетний ребенок умер после того, как на него упали качели

На Ямале в селе Антипаюта пятилетнюю девочку задавило качелями на новой детской площадке, ребенок скончался. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что компания, которая устанавливала детскую площадку, не завершила ее монтаж и не закрепила качели. Они упали на пятилетнюю россиянку, когда она гуляла рядом с ними.

Девочка получила черепно-мозговую травму. Ее доставили в больницу Нового Уренгоя, где она умерла.

Ранее в Москве двухлетний ребенок прокатился на горке на детской площадке и получил химический ожог. Неизвестные облили горку химическим составом, пятилитровую емкость от которого нашли рядом с урной. Ребенок получил ожог роговицы и отек века, его госпитализировали.