В российском городе больных раком детей выгнали с игровой площадки

В Новосибирске детей, больных онкологическими заболеваниями, выгнали с игровой площадки. Об этом во вторник 5 октября, пишет «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на улице Большевистской. Здесь, в Октябрьском районе российского города, в конце сентября открыли центр «Добрая Дора» для психологической реабилитации и социальной адаптации больных раком детей. В учреждение приводят находящихся на поддерживающей терапии, или тех, кто в стадии ремиссии.

Рядом с центром есть маленькая детская площадка с небольшой горкой и песочницей, где иногда ребята играют. Но местным жителям это не нравится — они каждый раз выгоняют детей и аргументируют это тем, что там посажены цветы, и их могут затоптать.

Мамы больных детей попытались объяснить жителям, что их дети — не вандалы, а детская площадка — не клумба, а пространство для игр.

В июле стало известно, что жительница Санкт-Петербурга увидела на детской площадке детей с инвалидностью и пыталась выгнать их. Происходящее попало на видео и вызвало бурную реакцию общественности.