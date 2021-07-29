Мужу выгнавшей с площадки детей с инвалидностью россиянки пообещали сжечь машину

Муж петербурженки Натальи Липской, которая выгнала с детской площадки детей с инвалидностью, рассказал об угрозах, поступающих со стороны неизвестных. Его слова передает 78.ru.

«Звонят на телефон, обещают машину сжечь», — уточнил Александр Липский. По его словам, в полицию они с женой пока не обращались. Мужчина считает, что это малоэффективно.

Инцидент произошел в Красносельском районе Санкт-Петербурга. На опубликованных кадрах женщина рассказывает, что ее внучка испугалась, увидев ребенка с инвалидностью. Липская потребовала от взрослых, чтобы те увели своих подопечных. Она добавила, что у детей с особенностями должны быть «свои карантины».

Позже россиянка объяснила свое поведение. По ее словам, она гуляла с внучкой, которую якобы напугала реакция ребенка с особенностями здоровья, так как он «не разговаривает, мычит, кричит». Женщина подчеркнула, что не желает, чтобы ее внучка «на все это смотрела и офигевала». Помимо этого, Липская заявила, что имеет право устанавливать свои правила во дворе, потому что живет в квартире площадью 127 квадратных метров.