В Подмосковье онкобольной ребенок погиб при устроенном братом-аутистом пожаре

В подмосковном Солнечногорске восьмилетний ребенок-аутист устроил пожар в двухэтажном доме, где жила семья с двумя детьми. В результате погиб его онкобольной брат, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

По данным издания, мальчик нашел зажигалку и начал играть с ней, пока его мать отвлеклась. В итоге он поджег скатерть, пламя от которой перекинулось на шторы и мебель. Женщина сразу схватила сына и вынесла на улицу, а потом хотела вернуться за старшим. Уточняется, что из-за онкологического заболевания ребенку было трудно передвигаться. Однако соседи не дали ей зайти в горящее здание, так как это было слишком опасно, и вызвали спасателей.

«После тушения пожара обнаружен обгоревший труп десятилетнего ребенка, который при жизни страдал онкологическим заболеванием. В день происшествия погибший находился дома с матерью и младшим братом, инвалидом третьей группы по причине аутизма», — сообщил источник.

Ранее в городе Ельц Липецкой области двое детей погибли в результате пожара в многоквартирном жилом доме. По словам матери, одна из дочерей была в комнате, где находился очаг возгорания. Девочка разбудила криком всю семью, но пламя быстро распространилось по комнате.