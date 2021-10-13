Девятилетняя россиянка пришла на картинг и получила разрывы внутренних органов

В Петербурге девятилетняя девочка попала в больницу после аварии на картинге

Девятилетняя девочка попала в больницу с разрывом внутренних органов после катания на картинге в торговом центре, сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

Ребенка госпитализировали из развлекательного комплекса торгового центра «Родео Драйв». Во время катания школьница ударилась о защитные блоки на площадке.

У девятилетней девочки множественные разрывы внутренних органов. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. После случившегося завели дело по статье 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Ранее в Тюмени женщина потеряла сознание во время катания, спускаясь с водных горок. Ей была оказана первая помощь, скорая провела реанимацию, однако россиянка умерла.

