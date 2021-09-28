Россиянка потеряла сознание при спуске с горки в аквапарке и умерла

В Тюмени женщина умерла после катания с горки в аквапарке

Специалисты управления Следственного комитета России по Тюменской области организовали проверку по факту смерти женщины в аквапарке «ЛетоЛето» в Тюмени. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Женщина потеряла сознание во время катания, спускаясь с водных горок. Ей была оказана первая помощь, скорая провела реанимацию, однако россиянка умерла.

Женщине, как рассказали очевидцы, было 44 года. «Она была грузная, скатилась с горки, на которой реально страшно. Когда скатилась — уже была без сознания», — цитирует их Znak.com.

Ранее 16-летний юноша cкончался в больнице после того, как застрял в бассейне и наглотался воды в новосибирском аквапарке «Аквамир». Все несколько дней с момента поступления в реанимацию россиянин находился на искусственной вентиляции легких и в сознание не приходил.