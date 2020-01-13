Российский подросток умер после посещения аквапарка

Шестнадцатилетний юноша умер в больнице после того, как застрял в бассейне и наглотался воды в новосибирском аквапарке «Аквамир». Об этом РИА Новости рассказал представитель регионального Минздрава.

По его словам, смерть наступила в 3:00 (23:00 мск) в понедельник, 13 января. Все несколько дней с момента поступления в реанимацию подросток находился на искусственной вентиляции легких и в сознание не приходил.

Инцидент произошел 8 января. По данным областной прокуратуры, молодой человек из Кемерова отдыхал в аквапарке с родителями. Во время самостоятельного посещения бассейна его нога застряла в металлической конструкции. В результате тот начал тонуть и захлебнулся. Его реанимировали на месте и госпитализировали в тяжелом состоянии.

Следственный комитет возбудило дело по статье 238 УК («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей»).

В декабре девятилетний мальчик из Благовещенска впал в кому после похода в бассейн. Он не умел плавать и, оставшись без присмотра взрослых, зашел в воду и погрузился на дно.

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