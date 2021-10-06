В России ребенка-аутиста не пустили на атракцион

В Воронежской области в торговом центре «Град» шестилетнего ребенка-аутиста не пустили на аттракцион «Гусеница». Об этом рассказала мать девочки в группе «Мой и твой Воронеж» во «ВКонтакте».

«За шесть лет жизни с этим диагнозом моя семья ни разу не столкнулась с какими-либо ограничениями. Наоборот, таким детям всегда стараются помочь. Как впрочем и везде, уделяют больше внимания инвалидам и людям, нуждающимся в помощи», — рассказала россиянка.

Она добавила, что ее дочка очень любит кататься в парке аттракционов и довольно часто вместе с родителями бывает в развлекательных центрах. Мать девочки подчеркнула, что раньше с доступом на аттракционы в России в других торговых центрах проблем не было.

Женщина призвала руководство парка повесить при входе объявление о том, что для детей с инвалидностью посещение аттракционов запрещено.

«А то получается, что приводишь ребенка, он уже в предвкушении радости, а тут облом… И никак ему не объяснишь, что его не пустили просто потому, что он не такой, как остальные…», — написала мать ребенка в социальной сети.

Ранее в городе Волжском семье из Астрахани не разрешили войти в аквапарк из-за сына, имеющего диагноз «аутизм». Охранник отказался пускать ребенка, потому что ему «нельзя находиться со здоровыми детьми на одной территории». Родители мальчика обратились в прокуратуру.