В России ребенок сломал ноги из-за отказа в выдаче инвалидной коляски

В Бийске девочка сломала ноги из-за того, что ФСС отказал ей в инвалидной коляске

В Бийске девочка с ограниченными возможностями здоровья сломала ноги из-за того, что перемещалась на неподходящем для ее заболевания устройстве. Фонд социального страхования (ФСС) отказал ребенку в выдаче инвалидной коляски, сообщает «Бийский рабочий».

По информации издания, девочка ждет коляску два года. Как отметила мать ребенка, до ФСС невозможно дозвониться. В течение двух лет ей удалось это сделать пару раз, а на ее просьбу специалисты отвечали словами «работаем», «ждите».

Там женщине сказали, что коляска стоит дорого, а денег нет. Кроме того, ей предлагали приобрести устройство за свой счет или в кредит. Кресло стоит около 300 тысяч рублей, отметила мать девочки.

В настоящее время по данному факту Следственный комитет по Алтайскому краю начал проверку.

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