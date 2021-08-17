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Российские врачи отказались лечить умирающего инвалида со словами «а смысл»

Медики в Самаре отказались лечить инвалида со словами «а смысл»
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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Самаре врачи отказались лечить инвалида, у которого было пять позвонков из 34. О мужчине заботилась мать, которая рассказала, что на ее предложение отвезти россиянина в больницу медики ответили: «А смысл?». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Раз в год у мужчины случались страшные приступы, от которых ему было сложно оправиться. Так и случилось в последний раз, когда мать россиянина вызвала скорую

«Он кричал, рычал, как медведь. Открывал рот, высовывал язык до подбородка. Махал руками, бился в кровати», — поделилась родственница. По ее словам, на вызов приехали две женщины — медсестра и врач, которые сказали, что не могут читать анамнез, так как «24-й час работают». После россиянка предложила отвезти сына в больницу.

«А смысл?» — спросила врач и уехала. Мужчина бился в конвульсиях в течение нескольких часов. Все это время его мать была рядом: она успокаивала и давала еду. К утру ее сын скончался.

Ранее жительница городка Нефтяников в Омске умерла через несколько часов после сына из-за того, что скорая помощь слишком долго ехала на вызов. Мать вызвала врачей для сына, но к их приезду он умер. На следующий день соседи пришли к пенсионерке, чтобы поддержать ее, но состояние женщины все ухудшалось. Медики скорой помощи, которых вызвали к ней, снова не успели, и россиянка скончалась.

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