В российском ТЦ объяснили недопуск ребенка-инвалида на карусель «Гусеница»

В Воронежской области оператор аттракциона «Гусеница» в торговом центре «Град» не пустил страдающую аутизмом шестилетнюю девочку на карусель по предписанному инструктажу. Глава юридического отдела парка Ирина Тищенко объяснила телеканалу «360», что сотрудник обязан проследить, как посетитель реагирует на его разъяснения.

Мать девочки-инвалида ранее утверждала, что сотрудник парка аттракционов их не пропустил, ссылаясь на «некий ГОСТ». В свою очередь Тищенко напомнила, что аттракцион является источником повышенной опасности, поэтому сотрудники обязаны следовать по инструктажу.

«Есть требования к посетителям, которые связаны с ростом, возрастом, психическим здоровьем человека. У парка аттракционов возникает обязанность исполнить руководство по эксплуатации и установить ограничения и запреты для катания на аттракционной технике», — объяснила глава юридического отдела парка.

Операторы перед допуском к аттракционам должны провести инструктаж для родителей. По словам Тищенко, сотрудник обязан проследить, как посетитель реагирует на его инструктаж и сможет ли он выполнить его указания при возможном ЧП. Если операторы видят, что ребенок не реагирует, то могут отказать, заметила руководитель юридического отдела парка.

Мать ребенка-аутиста заявила телеканалу, что намерена обратиться в городскую прокуратуру.

Ранее мать девочки-инвалида в группе «Мой и твой Воронеж» во «ВКонтакте» рассказала, что их не пустили на аттракцион «Гусеница». Семья больного ребенка с таким отношением столкнулась впервые. По словам женщины, в других развлекательных центрах им всегда старались помочь. Она призвала руководство парка повесить при входе объявление о том, что для детей с инвалидностью посещение аттракционов запрещено.

