Мать ребенка-аутиста заявила о монтаже появившегося видео драки в метро

Мать ребенка-аутиста, который подвергся унижению в столичном метро, рассказала, что из видео, на котором запечатлена драка, вырезали фрагмент. Об этом сообщает Telegram-канал «Газета.ru».

Ранее 25 августа появилось видео драки между пассажирами и родителями ребенка с расстройством аутистического спектра (РАС) в вагоне Московского метрополитена. Конфликт между двумя семьями произошел на днях в районе станции «Румянцево».

«Там обрезаны куски, очень сильно, там не видно основной части конфликта – например, как ведет себя мама подростка, которая начала с нами конфликтовать», — заявила женщина.

Кроме того, она отметила, что на видео после предполагаемого монтажа отсутствует фрагмент, в котором ее мужу попали по голове, после чего он ударился затылком о стену вагона. По ее словам, именно с этого момента началась драка.

На данный момент московские полицейские проводят проверку инцидента.