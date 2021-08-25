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Появилось видео избиения родителей ребенка-аутиста в метро Москвы

Драка пассажиров и родителей ребенка-аутиста в метро Москвы попала на видео
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Появилось видео драки между пассажирами и родителями ребенка с расстройством аутистического спектра (РАС) в вагоне московского метрополитена. Кадры в среду, 25 августа, публикует RT в своем Telegram-канале.

Конфликт произошел на днях на станции «Румянцево».

В вагон, где сидела пострадавшая семья, зашли трое москвичей. Женщина в грубой форме сказала мальчику с особенностями развития, чтобы тот освободил место, но сопровождавший ее молодой человек не стал дожидаться и сел прямо на ребенка.

Родители вступились за сына. Позднее словесный конфликт перерос в драку, в результате которой их избили.

По словам отца ребенка с РАС, первым удар нанес молодой человек, которому они сделали замечание, а на мать мальчика напали две зашедшие вместе с нарушителем девушки. К родителям ребенка подали встречный иск, утверждая, что якобы именно они начали конфликт.

Столичные полицейские проводят проверку.

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