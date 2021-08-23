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Москвичи унизили ребенка с аутизмом и избили защищавших его родителей

В метро москвич сел на ребенка с аутизмом и вместе со спутницами избил его родителей
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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В московском метро молодой человек сел на ребенка с аутизмом. После того как родители мальчика вступились за него, спутницы россиянина начали избивать их. Об этом сообщает издание «Такие дела».

По словам матери ребенка, они с мужем, мальчиком и его бабушкой зашли в вагон. Ребенок сел напротив и снимал поездку на телефон.

«В вагон зашла семья — женщина и парень с девушкой. Женщина сказала Ване грубо: “Мальчик, подвинься, нам тут три места надо”. Ваня стал двигаться, еще полностью не успел освободить сиденье, как молодой человек лет 17 на него сел», — рассказала женщина.

Она отметила, что ее супруг сделал замечание парню на его унизительное поведение, в ответ тот нагрубил ему. Пытаясь защитить мальчика, женщина объяснила, что ребенок с особенностями, на что спутница молодого человека ответила: «Правильно тебя Бог наказал». Мать ребенка добавила, что парень на протяжении всей поездки провоцировал ее мужа на драку, в конфликт вмешалась дочь пассажирки, которая также начала оскорблять семью.

«Внезапно тот парень сзади ударил моего мужа в голову. Тут же на нас набросились девушка и ее мама, начали царапать лица. Двое парней смогли оттащить их и насильно усадить на место. Они невозмутимо сели, как будто ничего не случилось. Двери на тот момент закрылись, и поезд поехал дальше», — поделилась женщина.

Ранее семью, которая приехала из Астрахани, не пустили в аквапарк в городе Волжском. Им не разрешили войти из-за сына, имеющего диагноз «аутизм». Родители мальчика обратились в прокуратуру, чтобы защитить свои права.

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