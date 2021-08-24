Россия
 
Последние новости
Кучма вспомнил слова Путина и осудил антироссийскую политику Украины
Коллега найденного мертвым экстрасенса рассказала о его проблемах с наркотиками
В России предложили создать второй Пенсионный фонд
В Петербурге мигранты устроили массовую драку
МВД раскрыло число погибших и пострадавших в ДТП с электросамокатами в Москве
Samsung пошутила над Стивом Джобсом в рекламе
Медведева призналась в любви к «дорогому шмоту и блестящим цацкам»
Полиция задержала сотрудников российской колонии
В Москве потребовали освободить защитника русских в Казахстане
Китай назвал условия для выхода на биржу своих компаний
Новости партнеров
Прослушать новость

Унизившие ребенка-аутиста предложили обойтись без суда с фразой «слышь, замнем?»

Москвичи, унизившие ребенка-аутиста, предложили пострадавшим не доводить дело до суда
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Москвичи, которые унизили ребенка с аутизмом в столичном метро, а также избили его родителей, предложили не доводить дело до суда. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

По словам матери мальчика, подросток, спровоцировавший конфликт, предложил «замять» ситуацию. «Когда нас спрашивали в полиции, будем ли мы писать заявление, я сказала, что будем. И у тех спросили, они ответили: "Раз эти будут, то и мы тоже". Потом парень попытался моему мужу "тыкнуть" и сказал: "Слышь, ты, может, замнем?"» — привела его фразу мать ребенка.

Она отметила, что семья уже написала заявление в полицию, а ее друг собирает средства на адвоката. Женщина планирует честно и по закону разрешить ситуацию.

Инцидент случился ранее в столичном метро. В вагон, где сидела пострадавшая семья, зашли трое — женщина и парень с девушкой. Женщина в грубой форме сказала мальчику, чтобы он освободил место, однако сопровождавший ее молодой человек не стал дожидаться и сел на ребенка. Отец пострадавшего сделал подростку замечание, но тот в ответ нагрубил. Позднее словесный конфликт перерос в драку.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Подмосковье онкобольной ребенок погиб при устроенном братом-аутистом пожаре
В России ребенка с инвалидностью не пустили в аквапарк
Россиянку избили за прогулку с ребенком в чужом дворе