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Россияне занялись сексом в кустах у детского сада и спровоцировали драку

В Южно-Сахалинске пьяная пара занялась сексом в кустах у детсада и спровоцировала драку
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Кадр: astv.ru

В Южно-Сахалинске пара решила заняться сексом в кустах на улице около детского сада. Об этом сообщает astv.ru.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 23 августа. Россияне попытались заняться сексом в кустах, в результате чего они спровоцировали драку с прохожими. Один из них набросился на мужчину и нанес ему несколько ударов.

По информации телеканала, пара была пьяна. В этот момент в саду находились дети, которые также стали свидетелями происходящего. Сейчас ситуацией заинтересовалась полиция.

Ранее в Нижнем Тагиле два россиянина занялись оральным сексом на глазах у прохожих. Двух мужчин заметили на газоне у ели в непосредственной близости от привокзальной площади, где всегда много людей. В региональном управлении МВД пояснили, что действия мужчин можно расценивать как грубое нарушение порядка, подпадающее под статью 20.1 КоАП РФ («Нарушение общественного порядка, выражающие явное неуважение к обществу»).

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