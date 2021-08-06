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Два россиянина в Нижнем Тагиле занялись сексом на глазах у прохожих

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Кадр: страница Агентства новостей «Между строк» во ВКонтакте

В Нижнем Тагиле два россиянина занялись оральным сексом на глазах у прохожих. Об этом сообщает портал «Между строк» со ссылкой на очевидцев.

По словам местных жителей, инцидент произошел 3 августа. Двух мужчин заметили на газоне у ели в непосредственной близости от привокзальной площади, где всегда много людей.

«Вот так вот у нас отдыхают. Вокзал. Площадь. Люди ходят, вот пацаненок мимо проходит, а они кайфуют. Им просто в кайф», — прокомментировал произошедшее один из очевидцев, который запечатлел занятие россиян на видео.

Как пояснили порталу в региональном управлении МВД, действия мужчин можно расценивать как грубое нарушение порядка, подпадающее под статью 20.1 КоАП РФ («Нарушение общественного порядка, выражающие явное неуважение к обществу»). При этом неизвестно, были ли приняты какие-то меры в отношении нарушителей.

Ранее в августе очевидец заснял на видео порку связанных россиянок крапивой во дворе частного дома. На кадрах видно, как мужчины сняли штаны с привязанных женщин, после чего начали хлестать их сзади большими вениками крапивы, а также обливать водой.

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