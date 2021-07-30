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Российский врач предупредил об опасности секса в жару

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Фото: pixabay.com

Врач-кардиолог и медицинский блогер Филипп Кузьменко в беседе с радио Sputnik предупредил об опасности секса в жаркую погоду.

Как отметил специалист, температура воздуха выше 30 градусов — серьезный фактор риска, особенно для пожилых людей и тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Когда человек потеет, то теряет воду из своего организма, а кровь становится гуще. Для людей с проблемами с сердцем это может обернуться фатальными последствиями, предупредил врач.

«Любой половой акт — это физическая активность. Представьте, что человек с больным сердцем внезапно побежит марафон. У него может сердце отказать», — сказал Кузьменко. Он посоветовал людям старше 40 лет, ведущим активную половую жизнь, умерить сексуальные аппетиты в жару и на всякий случай проверить здоровье.

«Рекомендация стандартная — секс без фанатизма, он всегда должен быть комфортным. Если вам жарко, то купите кондиционер или вентилятор», — дал совет кардиолог.

Ранее врач-сексолог Андрей Лычагин рассказал, что секс приносит пользу при COVID-19, поскольку он может укрепить способность организма выздоравливать от болезни, вызванной коронавирусной инфекцией. Врач порекомендовал чаще заниматься сексом при коронавирусе, если это позволяет самочувствие: он предупредил, что стоит следить за состоянием организма и не перегрузиться.

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