Сексолог рассказал о пользе секса при COVID-19

Секс приносит пользу при COVID-19: он может укрепить способность организма выздоравливать от болезни, вызванной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на врача-сексолога Андрея Лычагина.

«Секс улучшает иммунитет, который нужен для борьбы с COVID-19. Вследствие положительных эмоций, которые мы испытываем при оргазмах, при контактах между двумя любящими людьми идет выработка окситоцина. Он способствует и поднятию настроения, и чувству привязанности. Также вырабатываются дофамин, серотонин – а это все благоприятно сказывается на иммунитете», — рассказал специалист.

Лычагин порекомендовал чаще заниматься сексом при коронавирусе, если это позволяет самочувствие: он предупредил, что стоит следить за состоянием организма и не перегрузиться.

9 июля врач-сексолог, психотерапевт, преподаватель Международной академии сексологии, член профессионального объединения врачей-сексологов Елена Малахова заявила «Ленте.ру», что после вакцинации от коронавируса сексом можно заниматься только в положении лежа и неактивно — так это будет безопасно.