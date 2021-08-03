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Порка связанных россиянок крапивой во дворе частного дома попала на видео

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В Томске очевидец заснял порку связанных россиянок крапивой во дворе частного дома. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Life Shot.

На кадрах видно, как мужчины сняли штаны с привязанных женщин, после чего начали хлестать их сзади большими вениками крапивы, а также обливать водой.

По словам автора ролика, девушки после этих действий обсохли и ушли. По этому инциденту правоохранительные органы инициировали проверку.

Ранее в Сибири продавщица секс-шопа отбилась от грабителя огромным дилдо. Грабитель с ножом подошел к сотруднице магазина. Девушка не растерялась и начала отбиваться от него первым попавшимся под руку предметом, им оказался фаллоимитатор.

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