Порка связанных россиянок крапивой во дворе частного дома попала на видео

В Томске очевидец заснял порку связанных россиянок крапивой во дворе частного дома. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Life Shot.

На кадрах видно, как мужчины сняли штаны с привязанных женщин, после чего начали хлестать их сзади большими вениками крапивы, а также обливать водой.

По словам автора ролика, девушки после этих действий обсохли и ушли. По этому инциденту правоохранительные органы инициировали проверку.

Ранее в Сибири продавщица секс-шопа отбилась от грабителя огромным дилдо. Грабитель с ножом подошел к сотруднице магазина. Девушка не растерялась и начала отбиваться от него первым попавшимся под руку предметом, им оказался фаллоимитатор.