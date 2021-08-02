Мужчина месяц прожил в шкафу 15-летней любовницы и попал в тюрьму

36-летний Джонатан Россмойн (Johnathan Rossmoine) из Луизианы, США, приговорен к 15 годам лишения свободы за секс с несовершеннолетней. Об этом сообщается на сайте Fox10 Phoenix.

В сентябре 2020 года родители 15-летней школьницы обнаружили в ее спальне мужчину, который прятался в шкафу. Взволнованные мать и отец вызвали полицию. По словам шерифа округа Эрнандо, штат Флорида, когда полицейские прибыли на место, Россмойн все еще сидел в своем убежище.

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Мужчина признался, что несколько раз приезжал из Луизианы в Эрнандо, чтобы заняться сексом с подростком. Он жил в спальне любовницы около месяца и залезал в шкаф, когда ее родители приходили домой. Многочисленные сексуальные контакты происходили и в фургоне Россмойна, который он припарковал у дома несовершеннолетней.

Выяснилось, что жертва познакомилась с мужчиной в приложении для онлайн-общения. Она соврала, что ей 18 лет, а настоящий возраст раскрыла только на личной встрече. По показаниям свидетелей, школьница называла мужчину своим молодым человеком.

Россмойну предъявили обвинения по четырем пунктам: разврат и секс с несовершеннолетней, непристойное общение и соблазнение несовершеннолетней с помощью общения через интернет. Преступник проведет в тюрьме 15 лет. В дополнение к тюремному заключению он получил 10 лет испытательного срока после освобождения, а также он до конца жизни будет внесен в список людей, совершивших преступления против половой неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что в Австралии бывшую учительницу географии приговорили к тюремному заключению за совращение 14-летнего школьника. Сексуальные контакты происходили как в учебном заведении, так и за его пределами.

