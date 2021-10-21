Россиянин задушил подругу, извинился перед ее родителями и покончил с собой

В Нижнем Тагиле рабочий завода покончил с собой в цеху после убийства 18-летней подруги

В Нижнем Тагиле 30-летний рабочий Уралвагонзавода (УВЗ) совершил самоубийство после расправы над 18-летней подругой. Об этом сообщает E1.ru.

Мужчина задушил возлюбленную, принес извинения ее родителям, попрощался со своими и покончил с

собой прямо в цеху.

Причиной череды трагических событий стало то, что он узнал о сопернике. Подруга рассказала ему, что 19 октября ждет из армии возвращения друга, с которым они планировали свадьбу, а про свой новый роман она утаила. Между тем девушка встречалась с рабочим весь последний год, и для него стало ударом такое открытие. Они поссорились, и в ходе конфликта он ее задушил.

Одноклассник погибшего рассказал, что рабочий всегда был самым сильным, занимал первые места на соревнованиях. «По характеру замкнутый был парень, но при этом очень вспыльчивый», — описал его собеседник издания.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, но оно будет закрыто в связи со смертью подозреваемого. На УВЗ началась служебная проверка.