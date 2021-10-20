Россиянин под наркотиками нанес 17-летней подруге 48 ударов ножом

В Новосибирске следователи завершили расследование уголовного дела 20-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве 17-летней подруги и разбое. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В ходе следствия установлено, что 6 марта молодой человек гостил у девушки в ее квартире. Употребив там наркотики, он решил украсть у нее ноутбук и телефон. Обвиняемый взял на кухне нож и нанес подруге не менее 48 ударов ножом, а также тупым предметом по голове и шее. От полученных ранений девушка скончалась на месте.

После убийства злоумышленник похитил из сумки потерпевшей 300 рублей, забрал ее ноутбук и мобильный телефон, которые сдал в ломбард. Его нашли и задержали в Кемерове. Он признал вину частично.

Обвинительное заключение по делу утверждено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.