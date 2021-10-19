Российского блогера объявили в розыск по делу об убийстве и ранении полицейских

На Кубани полиция разыскивает 44-летнего блогера Алексея Щетинина, являющегося подозреваемым по делам об убийстве, кражах и нападении на полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Наталья Трифанова.

У следствия имеются данные о его причастности к совершению ряда преступлений, в связи с чем он объявлен в федеральный розыск. Щетинина подозревают в разбойном нападении и убийстве жителя станицы Ахтанизовской в декабре 2020 года и применении насилия, опасного для жизни сотрудников полиции в Анапе.

По версии следствия, 22 декабря 2020 года житель Темрюкского района Щетинин проник в дом пожилого мужчины и выстрелил в него не менее шести раз из огнестрельного оружия. После чего грабитель вынес ювелирные украшения и скрылся. В апреле 2021 года двое полицейских остановили Щетинина на улице в селе Цибанобалка в районе Анапы для проверки документов. Блогер в ответ открыл по ним стрельбу, ранив правоохранителей в ноги.

Его супруга Анастасия рассказала изданию «Подъем» о штурме их дома, который предприняли силовики утром 19 октября. По словам женщины, Щетинин был дома, когда она легла спать накануне вечером. А в 5:00 по местному времени бойцы Росгвардии на броневике оцепили дом, их было около 30 человек. Анастасия утверждает, что ее муж никогда не скрывался и активно вел соцсети, его видео набирали восемь миллионов просмотров.